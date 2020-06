Erfurt

Paketzusteller in Erfurt mit Baseballschläger angegriffen

27.06.2020, 17:08 Uhr | dpa

Ein Paketzusteller soll in Erfurt aus Wut über eine kurzzeitige Behinderung mit einem Baseballschläger angegriffen und am Rücken verletzt worden sein. Der Angriff sei erfolgt, als der Zusteller am Freitag mit einem zivilen Fahrzeug eine Grundstückauffahrt verlassen wollte, berichtete die Polizei am Samstag. Ein Autofahrer habe sich dadurch offenbar gestört gefühlt.

Es sei zu einer Auseinandersetzung gekommen. Dem Angegriffenen sei es schließlich gelungen, den Baseballschläger an sich zu nehmen. Der Angreifer, der auch Sachschaden anrichtete, sei daraufhin in sein Auto gestiegen und geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen der Auseinandersetzung. Der Angreifer soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein.