Erfurt

Tiefensee: Krise in Autoindustrie nimmt noch zu

28.06.2020, 16:43 Uhr | dpa

Nach Einschätzung von Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) wird sich die Krise der deutschen Automobilindustrie weiter verschärfen. Das habe negative Auswirkungen auch auf die Thüringer Unternehmen, erklärte Tiefensee am Sonntag in Erfurt. Die Corona-Krise habe den ohnehin laufenden Strukturwandel erheblich beschleunigt, äußerte er mit Blick auf Insolvenzen von Zulieferfirmen wie Mitec und JD Norman in der Region Eisenach.

Wichtig sei jetzt, dass das vom Bund angekündigte Konjunkturprogramm zügig umgesetzt werde. Tiefensee forderte vom Bund Nachbesserungen sowohl bei den Überbrückungshilfen, die Anfang Juli starten sollen, als auch bei den Hilfen für den Neustart der Wirtschaft. Es sollte beispielsweise über eine Verlängerung des Kurzarbeitergelds oder seine Fortführung in Form eines Transfer-Kurzarbeitergelds nachgedacht werden. "Der Strukturwandel in der Automobilbranche wird heftiger ausfallen als selbst der Kohleausstieg", so der Minister.

JD Norman mit 600 Beschäftigten hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, der Betrieb werde Ende September eingestellt. Der Grund: Es wurde kein Investor für das insolvente Unternehmen gefunden. Betroffen sind die Werke in Hörselberg-Hainich bei Eisenach und Witzenhausen (Hessen). Die Automobilindustrie ist bisher Thüringens umsatzstärkster Industriezweig und Arbeitgeber von mehreren Zehntausend Menschen. Dabei dominieren Zulieferfirmen.

Thüringen wird nach Angaben von Tiefensee auf die Bundesprogramme abgestimmte zusätzliche Instrumente anbieten, um Zukunftsinvestitionen zu ermöglichen und Wachstumsimpulse zu geben. Er setze auf Initiativen, die darauf abzielten, die Entwicklung und Produktion der neuen Mobilitätstechnologien in Thüringen zu halten - wie dies etwa mit der Ansiedlung des Batteriezellenherstellers Catl gelungen sei. Auch die Umstellung der Produktion im Eisenacher Opel-Werk auf Hybridfahrzeuge sei so ein Schritt.

Eine Übergangsphase von 10, 15 Jahren, in denen auch Verbrennungsmotoren noch verkauft würden, müsste die Zulieferindustrie nutzen, um auf neue Antriebstechnologien umzustellen oder andere Geschäftsfelder aufzubauen. Tiefensee: "Die Politik muss an dieser Stelle deshalb jetzt für Ruhe sorgen und Käufern von neuen Dieselfahrzeugen die Gewissheit geben, dass sie in dieser Zeit nicht mit immer neuen finanziellen Belastungen oder Fahrverboten konfrontiert werden."