Erfurt

Viele Kreise und große Städte ohne Corona-Neuinfektionen

29.06.2020, 13:59 Uhr | dpa

Die Mehrzahl der Kreise und kreisfreien Städte in Thüringen ist seit sieben Tagen ohne Corona-Neuinfektionen. Von 23 Kommunen verzeichneten innerhalb einer Woche nur 8 neue, nachgewiesene Coronafälle, geht aus Zahlen der Staatskanzlei von Montag hervor. Innerhalb von 24 Stunden gab es danach nur einen neuen Covid-19-Fall. Allerdings sind die Zahlen montags nicht immer komplett, weil nicht alle Gesundheitsämter am Wochenende melden. Die sogenannte Reproduktionsquote - die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, liegt demnach in Thüringen derzeit bei 0,9.

Die Landesregierung hatte angesichts der schnell sinkenden Fallzahlen früher als andere Bundesländer die strengen Corona-Beschränkungen gelockert. Weiterhin gelten das Abstandsgebot und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Einzelhandel und im Nahverkehr. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern hat Thüringen jedoch kein Beherbergungsverbot für Menschen aus Corona-Risikogebieten wie dem Kreis Gütersloh verhängt, die keinen negativen Corona-Test vorlegen können.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie laut Staatskanzlei 3250 Menschen infiziert. Derzeit müssen 102 Erkrankte auf Intensivstationen behandelt werden. 181 Menschen mit einer Corona-Infektion starben. Nach Schätzungen sind in Thüringen 3020 Menschen wieder genesen.