Erfurt

Frauenrat mahnt Berufung von Gleichstellungsbeauftragter an

30.06.2020, 11:16 Uhr | dpa

Der Landesfrauenrat Thüringen mahnt die rasche Besetzung der Stelle der Beauftragten für die Gleichstellung von Frau und Mann an. Diese sei seit Dezember vergangenen Jahres unbesetzt, kritisierte die Organisation am Dienstag in Erfurt. Gleiches gelte für die Koordinierungsstelle Häusliche Gewalt. "Gerade jetzt, wo wir davon ausgehen mussten, dass häusliche Gewalt zunimmt und die Kommunikation zwischen den Verantwortlichen funktionieren muss, gibt es von Seiten der Regierung keine verlässlichen Ansprechpartnerinnen", beklagte Andrea Wagner, Vorsitzende des Landesfrauenrates (LFR).

Der LFR appellierte an die Landesregierung, die Struktur aller Beauftragten in Thüringen zu überdenken. Ziel müsse es sein, der Beauftragten für Gleichstellung die Eigenständigkeit zu verleihen, die ein Datenschutz-, Bürger- und Behindertenbeauftragter hätte. "Mit einer starken, eigenständigen Beauftragten für die Gleichstellung der Geschlechter, könnten unsere Forderungen aufgegriffen werden und gäbe es eine unabhängige Mahnerin für diese Anliegen", erklärte Wagner.