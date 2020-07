Erfurt

Finanzielle Stützräder: Neue Förderungen für Lastenräder

06.07.2020, 01:26 Uhr | dpa

Um die Fahrt mit Lastenrädern attraktiver zu machen, will Thüringen die Anschaffung von Rädern und Zubehör bezuschussen. Details will Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) heute in Erfurt vorstellen. Vereine, Privatleute, aber auch Kleinunternehmen sollen davon profitieren können, hieß es aus dem Ministerium. Ziel sei es, vor allem in Städten Lärm zu reduzieren und die Luftqualität zu verbessern, wenn statt eines Autos etwa ein Lastenrad zum Einkaufen oder für Lieferfahrten genutzt wird.