Erfurt

Kaum Sonne für Thüringen

09.07.2020, 07:32 Uhr | dpa

In Thüringen zeigt sich die Sonne in den kommenden Tagen nur wenig. Am Donnerstag ist mit vielen Wolken und vor allem in der ersten Tageshälfte auch mit ein wenig Regen zu rechnen. "Es tröpfelt so vor sich hin", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstagmorgen. Die Höchsttemperaturen liegen demnach um die 24 Grad. Auch in der Nacht bleibt es voraussichtlich stark bewölkt bei Tiefstwerten zwischen 14 und 17 Grad.

Am Freitag werden Höchsttemperaturen zwischen 20 und 25 Grad erwartet, bei zunächst nur wenig Regen. Ab dem Mittag ist allerdings mit Schauern und vor allem in Ostthüringen auch mit Gewittern zu rechnen, in deren Nähe stärkere Böen auftreten können.

Zum Wochenende soll es sich laut dem Sprecher des DWD wieder beruhigen, allerdings wird es dann voraussichtlich wieder kälter. Demnach bleibt es am Samstag und Sonntag überwiegend trocken und wechselhaft bewölkt bei Höchsttemperaturen um die 20 Grad.