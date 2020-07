Erfurt

Herz-OP-Programm an Kliniken normalisiert sich nach Corona

09.07.2020, 13:43 Uhr | dpa

Das Programm an Herzoperationen an den großen Thüringer Krankenhäusern läuft nach Einschätzung von Medizinern nach den coronabedingten Einschränkungen wieder normal. Der Rückstand wegen der zeitweisen Aussetzung planbarer Eingriffe sei relativ schnell wieder aufgeholt worden, sagte der Kardiologe Alexander Lauten vom Helios-Klinikum Erfurt am Donnerstag in Erfurt. Ähnlich äußerte sich der Chefkardiologe des Universitätsklinikums Jena, Christian Schulze. Während der Pandemie hatten alle Thüringer Krankenhäuser nicht dringend notwendige, planbare Operationen ausgesetzt, um Klinikbetten für Corona-Patienten freizuhalten.

In Erfurt wurde am Donnerstag der neue Krankenhausspiegel der Landeskrankenhausgesellschaft vorgestellt. Die dort veröffentlichten Qualitätsdaten Thüringer Akut- und Fachkliniken sind um Herzerkrankungen ergänzt worden.