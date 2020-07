Erfurt

Frau vergewaltigt? Urteil gegen Polizisten erwartet

13.07.2020, 02:12 Uhr | dpa

Im Prozess gegen zwei ursprünglich wegen Vergewaltigung angeklagte Polizisten wird am Landgericht Erfurt am heutigen Montag ein Urteil erwartet. Angeklagt wurden die Männer wegen gemeinschaftlicher Vergewaltigung im besonders schweren Fall - die Männer hätten gegen den Willen der Frau gehandelt, hieß es in der Anklage. Doch die Staatsanwaltschaft rückte in ihrem Plädoyer von den Vergewaltigungsvorwürfen ab und forderte zwei Jahre Haft auf Bewährung wegen sexuellen Missbrauchs von Gefangenen und behördlich Verwahrten unter Ausnutzung einer Amtsstellung. Die Verteidiger der Polizisten plädierten auf Freispruch.

Anlass für den Prozess waren Ereignisse im September 2019. Die Polizisten sollen mit der damals 32-Jährigen in ihre Wohnung nach Marlishausen im Ilm-Kreis gefahren sein, um dort Ausweisdokumente der Frau zu suchen. Bei einer vorherigen Kontrolle hatten die Beamten deren Papiere als gefälscht eingestuft. In der Wohnung hatten sie Geschlechtsverkehr mit der Frau, wie die Polizisten im Prozess einräumten. Dabei betonten sie, dass es einvernehmlich gewesen sei. Die Frau selbst konnte vor Gericht bislang nicht direkt gehört werden, sie scheint verschwunden zu sein.