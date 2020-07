Erfurt

Verband: Positiver Neustart für Autobranche nach Lockdown

16.07.2020, 12:28 Uhr | dpa

Mitarbeiter fertigen einen Opel Grandland X im Opel-Werk in Eisenach. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Neustart der Thüringer Auto- und Zulieferindustrie nach dem Corona-Lockdown verläuft nach Einschätzung ihres Branchenverbands Automotive überwiegend positiv. Die Lieferketten seien wieder intakt, das Personal in den meisten Unternehmen verfügbar, teilte Verbandsgeschäftsführer Rico Chmelik am Donnerstag mit. Allerdings schwanke die Auslastung je nach Unternehmen stark. Chmelik berief sich dabei auf eine Umfrage unter 96 Zulieferunternehmen in Thüringen. Die Auslastung liege bei 40 bis 85 Prozent.

Zudem bereiten laut dem Geschäftsführer Ungewissheiten, ob Produkte abgenommen würden sowie die stockende Neuvergabe von Projekten Sorgen. Darüber hinaus wirke sich der Preisdruck wirke aus. "Die Einsparungswelle bei den Kunden rollt noch auf die Zulieferindustrie zu", erklärte der Automotive-Vorsitzende Mathias Hasecke. Die Automobilindustrie ist laut dem Verband mit rund 500 Unternehmen und und 51 000 Beschäftigten ein wirtschaftliches Schwergewicht in Thüringen.