Erfurt

Thüringen: Ein Viertel mit alleinerziehende Elternteile

16.07.2020, 14:01 Uhr | dpa

In knapp jeder vierten der insgesamt 201 000 Familien mit minderjährigen Kindern in Thüringen ist im Vorjahr ein Elternteil alleinerziehend gewesen. Die meisten (86 Prozent) der Alleinerziehenden waren Frauen, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte. 103 000 Familien waren demnach Ehepaare mit Kindern, was 51 Prozent der Familien entsprach.

Im Vergleich zu 2009 lag die Zahl der Kinder pro Familie in Thüringen im vergangenen Jahr mit 1,6 höher; zehn Jahre zuvor waren es noch rein statistisch 1,4 Kinder. Als Familien zählten die Statistiker den Angaben zufolge alle Privathaushalte, in denen Erwachsene mit minderjährigen Kindern zusammenleben.