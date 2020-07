Erfurt

Neue Onlinedatenbank für Tourismus in Thüringen

17.07.2020, 14:36 Uhr | dpa

Eine neue Datenbank soll helfen, Informationen zu Ferienunterkünften, Sehenswürdigkeiten und andere für den Tourismus relevante Daten in Thüringen zu bündeln. Die sogenannten "ThüCAT" solle etwa als Informations-Pool für touristische Internetseiten genutzt werden, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung des Wirtschaftsministeriums und der Thüringer Tourismus GmbH (TTG) von Freitag.

Tourismusorganisationen und Anbieter in ganz Thüringen können dort nun Daten einpflegen, etwa zu Öffnungszeiten, Veranstaltungen und Übernachtungsmöglichkeiten. Dadurch soll eine Quelle für einheitlich erfasste Informationen entstehen. Zu den Partnern gehören den Angaben zufolge unter anderem der Regionalverbund Thüringer Wald, die Rhön GmbH und die Erfurt Tourismus und Marketing GmbH. Die 650 000 Euro, die der Aufbau der Datenbank-Struktur gekostet hat, stammten aus EU-Mitteln.

"Der Mehrwert der Datenbank steigt mit der Menge an Informationen. Je mehr Betriebe mitmachen, umso besser können wir potenziellen Gästen zeigen, was Thüringen zu bieten hat", erklärte dazu Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). Gerade in Anbetracht der durch die Corona-Krise bedingten Ausfälle der Tourismus-Branche sei es umso wichtiger, dass Angebote im Internet schneller und besser gefunden werden können.