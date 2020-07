Erfurt

Rechte Motive? Kaum Ermittlungen gegen Polizisten

18.07.2020, 09:09 Uhr | dpa

In Thüringen ist in den vergangenen Jahren nur in wenigen Einzelfällen intern gegen Polizisten wegen möglicher Straftaten aus rechten oder rassistischen Motiven ermittelt worden. Seit 2017 betraf das nach Angaben der Landespolizeidirektion vier Fälle. Insgesamt führten die internen Ermittler der Thüringer Polizei in diesem Zeitraum insgesamt etwa 480 Ermittlungsverfahren. In diesem Jahr waren es bislang 65, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage sagte. Die internen Ermittler werden nach Polizeiangaben unter anderem immer dann eingeschaltet, wenn es zum Beispiel um Vorwürfe der Körperverletzung im Amt geht, etwa beim Verdacht übermäßig harten Vorgehens gegen Demonstranten.