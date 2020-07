Erfurt

Verbandstag: Saison im Thüringer Fußball wird annulliert

18.07.2020, 12:39 Uhr | dpa

Die Saison im Thüringer Fußball wird nun doch nicht fortgesetzt. Diese Entscheidung trafen die Delegierten am Samstag beim außerordentlichen Verbandstag im Erfurter Steigerwaldstadion. Der Antrag auf eine Fortsetzung im Erwachsenenbereich wurde von der Mehrheit der anwesenden 98 Delegierten abgelehnt.

Die Saison 2019/20 gelte somit als beendet, teilte der Thüringer Fußball-Verband am Samstag mit. Zudem wurde entschieden, dass die Saison annulliert wird und es weder Aufsteiger noch Absteiger gibt. "Trotzdem wird dem Verein FC An der Fahner Höhe der Aufstieg in die Oberliga gewährt, da dies bereits im Rahmen des NOFV-Meldefensters abgeschlossen war", hieß es in der Erklärung.

Anfang Mai hatte es noch nach einer Fortsetzung der Saison ausgesehen. Darauf hatten sich das Präsidium und die Geschäftsführung des TFV mit rund der Hälfte aller Vereine verständigt. Demnach war geplant, die Spielzeit nach der Zwangspause durch die Coronavirus-Pandemie am 1. September wieder fortzusetzen. In einer Umfrage hatte die Mehrheit der Vereine dem auch zugestimmt. Fortgesetzt werden nun aber lediglich die Landespokalwettbewerbe nach dem 30. Juni.