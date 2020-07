Erfurt

Ex-Corona-Hotspot: Seit zehn Tagen keine Neuinfektionen mehr

18.07.2020, 15:44 Uhr | dpa

Im Landkreis Sonneberg - in der Corona-Pandemie wochenlang einer der Schwerpunkte in Thüringen - hat es seit mehr als einer Woche keine einzige Neuinfektion gegeben. Wie das Landratsamt am Samstag mitteilte liegt auch die auf sieben Tage und 100 000 Einwohner bezogene Neuinfektionsrate inzwischen bei Null. Im einstigen Corona-Krisenherd an der Landesgrenze zu Bayern wurden laut Landratamt die letzten Neuinfektionen am 8. Juli gemeldet, derzeit sind noch vier Menschen infiziert. Der Landkreis verzeichnet in der Pandemie bislang insgesamt 307 Corona-Fälle, wobei 23 Menschen im Zusammenhang mit der Infektion gestorben sind.

Landesweit kamen seit Freitag nach Zahlen der Thüringer Staatskanzlei zwei Neuinfektionen hinzu, sodass deren Gesamtzahl auf 3320 stieg. 182 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurden seit Beginn der Pandemie gemeldet. Bislang nicht in dieser Zahl erfasst ist ein am Donnerstag gemeldeter weiterer Todesfall aus dem Kreis Schmalkalden-Meiningen. Bei der Übermittlung der Zahlen durch die Gesundheitsämter an das Landesamt für Verbraucherschutz und von dort an das Berliner Robert Koch-Institut kann es zu Verzögerungen kommen.