Wieder Sportabzeichen-Wettbewerb an Thüringer Schulen

20.07.2020, 16:20 Uhr | dpa

Für Thüringer Schüler soll es ab dem kommenden Jahr wieder einen Sportabzeichen-Wettbewerb geben. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten am Montag der Landessportbund, die Handwerkskammer Erfurt und das Sportministerium. Demnach soll der Wettbewerb für Schüler ab der fünften Klasse im Januar 2021 starten und jährlich fortgeführt werden.

Das Deutsche Sportabzeichen könne dann auch wieder im Sportunterricht abgelegt werden. Ziel sei es, möglichst viele Schulen zur Teilnahme an dem Wettbewerb zu animieren, hieß es in der gemeinsamen Mitteilung. So solle ein gesundheitsbewusster Lebensstil gefördert und das Interesse an Sport in der Schule und im Verein geweckt werden.

Der Wettbewerb wurde zuletzt 2013 in Thüringen ausgetragen. Mehr als 16 000 Schüler legten vor sieben Jahren das Deutsche Sportabzeichen ab. 2019 waren es ohne Wettbewerb nur 6345 Kinder und Jugendliche. Dieser Abwärtstrend solle nun gestoppt werden.