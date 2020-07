Erfurt

AfD: Laudenbach arbeitete nicht wissentlich für die Stasi

21.07.2020, 14:59 Uhr | dpa

Eine mögliche Verbindung des AfD-Abgeordneten Dieter Laudenbach zur DDR-Staatssicherheit sorgt für Debatten im Thüringer Landtag. Laudenbach soll nach einem Bericht von MDR Thüringen von der Stasi Ende der 1980er Jahre als Spitzel registriert worden sein. Seine Akte, die dem MDR vorliege, enthält dem Sender zufolge weder eine in diesen Fällen übliche Verpflichtungserklärung noch Spitzel-Berichte. Laudenbach, der nach eigenen Angaben von 1972 bis 1989 im Interhotel Gera auch in Führungspositionen gearbeitet hat, wollte sich am Dienstag auf Anfrage zu dem Bericht nicht äußern. Der 62-Jährige verwies auf die Geschäftsstelle der AfD-Fraktion, die Stellung nehme.

Deren parlamentarischer Geschäftsführer Torben Braga erklärte, Laudenbach habe ihm persönlich versichert, dass er sich trotz seiner herausgehobenen Position im Interhotel Gera Ende der 1980er Jahre dem Druck, der SED beizutreten, widersetzt und "nie wissentlich für die DDR-Staatssicherheit" gearbeitet habe. Braga sprach von einem traurigen Beispiel "für Täter-Opfer-Umkehr im Umgang mit DDR-Biografien".

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Astrid Rothe-Beinlich, äußerte, der Fall zeige, wie wichtig Aufarbeitung auch 30 Jahre nach der friedlichen Revolution sei. Der CDU-Abgeordnete Jörg Kellner erklärte, es sei spannend zu beobachten, "wie gründlich die AfD vor der eigenen Haustür kehrt". Der Landtag berät derzeit Gesetzentwürfe, die die weitere Überprüfung der Thüringer Landtagsabgeordneten auf eine mögliche frühere Zusammenarbeit mit der DDR-Staatssicherheit regeln.