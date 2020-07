Erfurt

Studie: Zehntausende Kinder von Armut betroffen

22.07.2020, 14:00 Uhr | dpa

In Thüringen wachsen nach einer Studie 41 200 Kinder und Jugendliche in Armut auf. Die unter 18-Jährigen lebten in Familien, die auf Hartz IV zum Lebensunterhalt angewiesen sind, geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der Bertelsmann Stiftung hervor. Die Corona-Krise drohe das Problem noch zu verschärfen, heißt es darin.

Nach den Angaben lebt etwa jedes zweite Kind, das in Thüringen Hartz IV-Leistungen erhält, mit nur einem Elternteil zusammen. Insgesamt gehe es um rund 21 100 Kinder von Alleinerziehenden. Die Studie machte aber auch einen positiven Trend in Thüringen aus: Im Zeitraum von 2014 zu 2019 sei der Anteil der Kinder, die in Familien mit Grundsicherung lebten, von 16,3 auf 12,7 Prozent zurückgegangen.

Gegen den Trend entwickelte sich jedoch die Situation in Gera mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil von Kindern, die von Armut bedroht sind, mit 26,4 Prozent. Er habe sich in den vergangenen fünf Jahren so gut wie nicht verringert. Einen überdurchschnittlich hohen Anteil von Kindern in Familien mit Grundsicherung gab es auch in den Städten Erfurt, Weimar und Eisenach sowie in den Kreisen Nordhausen und Kyffhäuser.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erklärte zur Kinderarmut in Deutschland auf Twitter: "Statt wieder nur an der Grundsicherung für Kinder herumzubasteln wäre ein mutiger Schritt notwendig!" Seiner Meinung nach ist eine ausreichend hohe Kindergrundsicherung nötig, die nicht auf andere Familienleistungen angerechnet wird.