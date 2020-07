Erfurt

Handel und Handwerk bekommen mehr Zeit zum Kassen-Umrüsten

22.07.2020, 16:47 Uhr | dpa

Handwerker, Händler und Gastronomen in Thüringen bekommen mehr Zeit, um ihre Kassen betrugssicher zu machen. Die Frist zum Umrüsten der Kassensysteme werde von Ende September auf Ende März 2021 verlängert, teilte Finanzministerin Heike Taubert (SPD) am Mittwoch in Erfurt mit. Zuvor hatte das Thüringer Handwerk die Landesregierung aufgefordert, dem Beispiel anderer Bundesländer zu folgen und die Frist auch mit Blick auf die Probleme durch die Corona-Krise auszuweiten. Gesetzlich ist es vorgeschrieben, dass alle Registrierkassen mit einer manipulationssicheren technischen Sicherheitseinrichtung ausgestattet werden.

Taubert sprach von Erleichterungen bei der technischen Umstellung der Kassensysteme. Es habe sich gezeigt, dass nicht alle Unternehmen diese Frist einhalten könnten. "Gerade im Einzelhandel, Handwerk und in der Gastronomie kämpfen aufgrund der Corona-Pandemie viele ums Überleben. Dazu kam die erforderliche Umstellung auf die geänderten Mehrwertsteuersätze, die viele Kapazitäten gebunden hat", so die Ministerin. Diese Faktoren müssten berücksichtigt werden.

Taubert bedauerte, dass es keine bundesweit einheitliche Regelung gebe. Thüringen werde jetzt eine Allgemeinverfügung erlassen, die für die Nachrüstung die Frist bis 31. März 2021 verlängere. Aufträge zum Nachrüsten sollten die Unternehmer allerdings bereits bis Ende September erteilen. Das Ziel, manipulationssichere Systeme zu schaffen, werde durch den sechsmonatigen Aufschub nicht gefährdet, so Taubert.

Der Präsident des Thüringer Handwerkstags, Stefan Lobenstein, hatte darauf verwiesen, dass die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein bereits eine Fristverlängerung angekündigt haben.