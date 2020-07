Erfurt

Landesfamilienrat soll kommen: Konstituierung im Herbst

23.07.2020, 06:51 Uhr | dpa

Vertreter verschiedener Thüringer Vereine, Einrichtungen und Institutionen sollen sich zu einem Landesfamilienrat zusammenschließen. Das Gremium könne das Familienministerium unterstützen, einen Landesfamilienförderplan zu erstellen, wie das Ministerium auf Anfrage mitteilte. Der Plan müsse bis zum Jahresende stehen und sei wiederum Grundlage etwa für die Bildungs- und Beratungsangebote, die Familien in ganz Thüringen zugutekommen sollen.

Der Rat werde aus erfahrenen Akteuren der Familienpolitik bestehen, sagte Familienministerin Heike Werner (Linke). "Dadurch ist sichergestellt, dass die Planung nicht nur am "Grünen Tisch" erfolgt, sondern sich an gesellschaftlichen Realitäten und Bedarfen von Eltern und ihren Kindern in Thüringen orientiert."

Zu den Mitgliedern des Familienrats sollen etwa die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen gehören, die Landeselternvertretung, der Landesjugendhilfeausschuss, Vertreter der großen christlichen Kirchen und gut ein Dutzend weiterer Akteure.

Zudem sollen etwa die Landesschülervertretung und Vertreter aus den Bereichen Migration und der LSBTTIQ-Gemeinschaft (Abkürzung für lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, transgender, intersexuell und queer) eingeladen werden. Eine konstituierende Sitzung des Rats sei bislang für September geplant.

"Ausgehend von einer Online-Befragung von Thüringer Familien werden wir die Bedürfnisse und Wünsche von Familien erfassen, strukturieren und mit dem Landesfamilienförderplan nachhaltig absichern", erklärte die Ministerin. Als Beispiele verwies sie auf die Thüringer Familienferienstätten und -verbände.