Erfurt

Wetter in Thüringen: Regen und Gewitter am Wochenende

23.07.2020, 07:59 Uhr | dpa

Regenwolken verdecken die Sonne am Himmel. Foto: Angelika Warmuth/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die Thüringer müssen sich fürs Wochenende auf viele Wolken einstellen. Am Freitag wird laut dem Deutschen Wetterdienst zudem etwas Regen fallen, bei Höchsttemperaturen zwischen 23 und 26 Grad. Für den Samstag erwarten die Meteorologen etwas niedrigere Temperaturen, immer noch viele Wolken, aber kaum Niederschlag. Am Sonntag soll von Westen her wieder Regen über Thüringen ziehen, der aber bis zum Nachmittag weiter Richtung Osten abziehen soll. Im Nachgang sei aber noch mit einzelnen Schauern und Gewittern zu rechnen bei Höchsttemperaturen zwischen 24 und 27 Grad.

Auch der Donnerstag startet den Vorhersagen zufolge bewölkt. Doch im Laufe des Tages wird es sonnig bei Höchsttemperaturen bis 26 Grad, wie DWD mitteilte.