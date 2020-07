Erfurt

Serienjubiläum: 1000 Folgen "Schloss Einstein"

23.07.2020, 12:58 Uhr | dpa

Die erfolgreiche Kinderserie "Schloss Einstein" feiert Jubiläum. In diesem Jahr wird die 1000. Folge der Soap über den Alltag in einem Schulinternat produziert. "Schloss Einstein" wird seit 1998 im Kinderkanal (KiKA) von ARD und ZDF ausgestrahlt. Wie der federführende Mitteldeutsche Rundfunk am Donnerstag weiter mitteilte, laufen derzeit in Erfurt die Dreharbeiten für die 24. Staffel.

Dabei geht es um ein neues Unterrichtsmodul nach einem digitalen Mobbingfall. Die 26 neuen Folgen sollen im nächsten Jahr über den Bildschirm flimmern. Die Jubiläumsstaffel werde mysteriös. Denn neben bekannten Gesichtern seien auch ehemalige Darsteller zu sehen, die in ihre alten Rollen schlüpften, hieß es.