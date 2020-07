Erfurt

Bildungsminister informiert über Regelbetrieb in Schulen

24.07.2020, 01:10 Uhr | dpa

Bildungsminister Helmut Holter (Linke) informiert heute in Erfurt, wie es nach den Sommerferien in Thüringens Schulen und Kindergärten weitergeht. Dabei geht es nach Ministeriumsangaben vor allem um den Regelbetrieb unter den Bedingungen der Corona-Pandemie sowie um den Infektionsschutz für Kinder, Jugendliche und Lehrer.

In den vergangenen Wochen vor den Sommerferien waren Grundschüler in Thüringen wieder täglich in den Schulen unterrichtet worden, während etwa Gymnasiasten und Regelschüler wöchentlich zwischen Unterricht in der Schule und dem Lernen zu Hause wechselten. Wegen der Corona-Pandemie waren die Schulen wochenlang geschlossen und Zuhauselernen angesagt.