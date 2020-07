In Tasche im Wald versteckt

Kita-Gruppe findet mehrere Kilo Drogen

31.07.2020, 11:27 Uhr | AFP, t-online.de

Eine kleine Tüte voller Marihuana (Symbolbild): Insgesamt drei Kilo der Droge fanden Kinder in einem Wald in Thüringen. (Quelle: Panthermedia/imago images)

In Sömmerda bei Erfurt hat eine Gruppe von Kindergartenkindern einen ungewöhnlichen Fund gemacht: Beim Spielen im Wald entdeckten sie eine verwitterte Tasche – voller Drogen.

Eine Kindergartengruppe hat in Sömmerda in der Nähe von Erfurt bei einem Waldspaziergang drei Kilogramm Marihuana entdeckt. Die Drogen waren in einer verwitterten Tasche in einem Waldstück versteckt, wie die Polizei am Freitag in Erfurt mitteilte.

Die Kinder fanden die Tasche in einem Gebüsch. Darin befanden sich mehrere Tüten mit getrockneten Pflanzenteilen. Daraufhin wurde die Polizei gerufen. Beamte beschlagnahmten den Fund der "kleinen Spürnasen". Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen, erklärte die Polizei.