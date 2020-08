Erfurt

2019 in Thüringen 95 Kinder adoptiert

05.08.2020, 11:18 Uhr | dpa

In Thüringen haben im vergangenen Jahr 95 Kinder durch Adoption neue Eltern gefunden. Es waren 47 Mädchen und 48 Jungen, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. In mehr als der Hälfte der Fälle (54,7 Prozent) standen die Kinder schon in einem Verwandtschaftsverhältnis zu den Adoptiveltern oder wurden von ihren Stiefeltern adoptiert. 46 Mädchen und Jungen waren bei ihrer Adoption drei Jahre alt und jünger. Auch 2019 war die Zahl der Familien, die ein Kind adoptieren wollen, deutlich größer als die zur Adoption vorgemerkten Kinder. Auf 51 vorgemerkte Kinder kamen 135 Adoptionsbewerber. Im Vergleich zum Jahr davor ging die Gesamtzahl der Adoptionen in Thüringen 2019 um fünf zurück.