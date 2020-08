Erfurt

Dreijähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

14.08.2020, 08:03 Uhr | dpa

Ein drei Jahre altes Kind ist in Erfurt von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge sei am Donnerstagnachmittag zwischen parkenden Autos auf eine Straße gelaufen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Ein 47 Jahre alter Autofahrer habe nicht mehr bremsen können und das Kind erfasst. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht.