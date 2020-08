Erfurt

Land unterstützt Start-ups mit 20-Millionen-Euro-Fonds

19.08.2020, 12:37 Uhr | dpa

Mit einem 20 Millionen Euro schweren "Zukunftsfonds" will die Thüringer Landesregierung Start-ups unterstützen, die wegen der Corona-Krise in Not geraten sind. Über den Fonds biete das Land für Unternehmen jeder Größe Beteiligungen in Höhe von maximal fünf Millionen Euro sowie Darlehen bis maximal zwei Millionen Euro, teilte das Thüringer Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit.

"In der momentanen Situation halten sich viele private Wagniskapitalgeber mit dringend notwendigen Neu- und Folgeinvestitionen zurück, so dass gerade für junge, innovative Firmen nicht genügend Beteiligungskapital zur Verfügung steht", sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD).

Der Fonds sei bereits Anfang August gestartet und soll bis Mitte 2028 laufen. Die Investitionsphase dauere bis Ende 2021. Erträge aus den Beteiligungen sollen wieder in den Fonds einfließen, hieß es.