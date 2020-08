Erfurt

Tiefensee: Keine existenzielle Wirtschaftskrise in Thüringen

23.08.2020, 14:09 Uhr | dpa

Wolfgang Tiefensee (M), der Wirtschaftsminister in Thüringen. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) rechnet nicht damit, dass die Corona-Pandemie Thüringen in eine existenzielle Wirtschaftskrise stürzt. Trotz enormer Probleme unter anderem in der Tourismuswirtschaft rechne er mit einer positiven Entwicklung im kommenden Jahr, erklärte Tiefensee am Sonntag nach Ministeriumsangaben zum Abschluss seiner Sommertour durch Thüringen.

"Die meisten Unternehmen, mit denen ich in den letzten Tagen gesprochen habe, gehen davon aus, dass spätestens Ende kommenden Jahres die Talsohle durchschritten und bei Umsatz und Beschäftigung wieder das Vorkrisenniveau erreicht sein wird." Die Krise habe für einen Digitalisierungs-, aber auch Regionalisierungsschub gesorgt.

Es gebe viele Ideen für Innovationsprojekte oder eine engere Zusammenarbeit von Unternehmen in den Regionen. Firmen, die auf der Suche nach Kooperationspartnern oder Zulieferern seien, schauten sich neuerdings wieder verstärkt in der eigenen Region um. Wichtig für die weitere wirtschaftliche Entwicklung sei jedoch, dass die Infektionszahlen nicht weiter stiegen, so Tiefensee.

Vergleichsweise gut durch die Krise gekommen seien Logistikdienstleister und Softwareanbieter. Die Tourismuswirtschaft habe damit zu kämpfen, dass die Ankunfts- und Übernachtungszahlen im ersten Halbjahr jeweils um rund 50 Prozent einbrachen. "Ein neuer Stillstand wäre für viele touristische Betriebe der Todesstoß", sagte der Minister. Einen zweiten, totalen Lockdown dürfe es nicht geben - höchstens regionale, eng begrenzte Eindämmungsmaßnahmen.