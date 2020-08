Erfurt

Viele Straßenleuchten sind Stromfresser: Umstellung läuft

24.08.2020, 06:53 Uhr | dpa

Das Interesse der Thüringer Kommunen an der Umstellung ihrer Straßenbeleuchtung auf stromsparende LED-Lampen wächst. Der Beratungsbedarf sei in den vergangenen Jahren gestiegen, sagte ein Sprecher der Thüringer Energieagentur THEGA auf Anfrage in Erfurt. Hätten 2017 erst acht Städte und Gemeinden von dem Angebot Gebrauch gemacht, so seien es im vergangenen Jahr bereits 33 gewesen. Selbst im Corona-Jahr 2020 habe die Landesenergieagentur bisher 16 Kommunen bei der Optimierung ihrer Straßenbeleuchtung unterstützt.

Nach Schätzungen erhellen etwa 355 000 Leuchten Thüringens Straßen. Viele von ihnen sind bereits mehr als ein Jahrzehnt im Dienst und gelten als Stromfresser. Die Beleuchtung ist nach Angaben von Fachleuten mit bis zu 60 Prozent ein großer Kostenblock in den Stromrechnungen der Städte und Gemeinden.

Thüringens Rechnungshof hatte vor einiger Zeit in einer Studie errechnet, dass die Kommunen bei der Umstellung auf LED-Leuchten bis zu 14 Millionen Euro jährlich sparen könnten. Zudem würde der Ausstoß an klimaschädlichem CO2 um 40 000 Tonnen pro Jahr verringert. Städte wie Jena haben nach eigenen Angaben ihre Energiekosten durch Umstellung auf LED-Straßenleuchten bereits etwa halbiert. Investitionen und Beratung können nach Angaben der Energieagentur vom Land gefördert werden.