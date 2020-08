Erfurt

Hoffnungsschimmer: Im Juni mehr Aufträge für die Industrie

24.08.2020, 14:14 Uhr | dpa

Nach dem Corona-Einbruch zeigt sich in Thüringens Industrie im Juni erstmals wieder ein positiver Trend. Der Auftragseingang bei den Betrieben mit 50 und mehr Beschäftigten stieg kräftig, geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes von Montag hervor. Die Bestellungen lagen danach um fast 28 Prozent höher als im Mai - allein die Exportaufträge stiegen um ein Drittel. Das könnte allerdings die insgesamt negative Entwicklung in den ersten sechs Monaten 2020 nicht ausgleichen.

Im ersten Halbjahr gingen real durchschnittlich 12,6 Prozent weniger Aufträge ein als Vorjahreszeitraum. Dafür sorgte vor allem ein Einbruch der Binnennachfrage nach Thüringer Produkten und Dienstleistungen von 16,7 Prozent, während die Auslandsbestellungen nur um 5,5 Prozent sanken.

Mit einem Plus bei den Aufträgen schnitten im ersten Halbjahr nur die Hersteller von IT-Technik sowie die elektronische und optische Industrie ab. Das Auftragsplus lag in diesen Bereichen im Schnitt bei 6,4 Prozent. Kräftig nach unten ging es in der für Thüringen wichtigen Automobilindustrie mit einem Minus von 23,9. In der Metallindustrie betrug das Minus 22,3 Prozent.