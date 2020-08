Erfurt

Thüringer Fußball-Landespokal mit geändertem Modus

25.08.2020, 12:17 Uhr | dpa

Der Thüringer Fußball-Landespokal wird in der Saison 2020/21 nach einem geänderten Modus gespielt. Das gab der Spielausschuss des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) am Dienstag bekannt.

Danach wird in drei Hauptrunden gespielt. In der 1. Hauptrunde am 19./20. September 2020 treffen nur Mannschaften aus der Landesklase aufeinander. Die 2. Hauptrunde am 24./25. Oktober bestreiten die Sieger der 1. Hauptrunde, die Kreispokalsieger und Mannschaften der Thüringenliga. In der 3. Hauptrunde am 14. November kommt es zu Begegnungen mit den Siegern der 2. Hauptrunde sowie Mannschaften aus der Regionalliga und Oberliga. Die amtlichen Ansetzungen erfolgen am 29. August.