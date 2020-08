Erfurt

Freie Schulen in Thüringen fordern mehr Geld

27.08.2020, 03:27 Uhr | dpa

Ein leeres Klassenzimmer in einem Gymnasium. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die freien Schulen in Thüringen fordern vom Land deutlich mehr Geld. "Die Landesregierung muss bei den freien Schulen dringend nachbessern", erklärten die Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft der freien Schulen in Thüringen (LAG), Marco Eberl und Martin Fahnroth. Die zukünftige Finanzierung will die Evangelische Schulstiftung heute thematisieren.

Die LAG kritisierte die im aktuellen Haushaltsentwurf veranschlagte Summe für die freien Schulen scharf. "Der Haushaltsansatz des Finanzministeriums für die freien Schulen von 183 Millionen reicht definitiv nicht aus", erklärten Fahnrot und Eberl. Man wolle nun mit den Landtagsfraktionen ins Gespräch kommen, die den Haushalt beschließen.

Nach geltendem Gesetz muss das Land den freien Trägern 80 Prozent der Kosten pro Schüler zahlen, die auch an staatlichen Schulen anfallen. Die Berechnungsgrundlage dafür läuft aber bis Ende des Jahres aus und muss entweder verlängert oder geändert werden. Die freien Schulen fühlen sich schon seit Langem unterfinanziert und fordern vom Freistaat mehr Geld.