Erfurt

Tiefensee: Land macht Inselsberg für Touristen attraktiver

27.08.2020, 11:46 Uhr | dpa

Der 916 Meter hohe Inselsberg soll ein neuer Tourismusmagnet in Thüringen werden. Vorgesehen sei, die Infrastruktur mit Gastronomie und Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Plateau des Berges mit Unterstützung des Landes deutlich zu verbessern, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Donnerstag in Erfurt. Er kämpfe dafür, dass im Konjunkturpaket des Landes, das derzeit beraten wird, für das Inselsberg-Projekt rund fünf Millionen Euro veranschlagt werden.

Tiefensee stellte den neuen Geschäftsführer der Thüringer Tourismus GmbH, Franz Hofmann, vor. Der aus Südtirol stammende Tourismusexperte, Jurist und Manager, der sein Amt Anfang August antrat, steht vor enormen Herausforderungen. Die Tourismuswirtschaft in Thüringen hat durch die Corona-Krise gelitten, Gästezahlen sind dramatisch eingebrochen. Zudem steht der Thüringer Wald als Hauptreiseziel im Wettbewerb mit anderen deutschen Mittelgebirgsregionen. Hofmann kündigte an, dass er sich vor allem für die Qualitätsverbesserung im Thüringen-Tourismus einsetzen werde.