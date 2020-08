Erfurt

Hoff: Keine Änderung der Thüringer Corona-Verordnung nötig

27.08.2020, 18:06 Uhr | dpa

Thüringen wird bei den Regeln für private Feiern großzügiger sein als einige andere Bundesländer. Es bestehe nach der Videokonferenz der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag kein Änderungsbedarf bei der Thüringer Corona-Verordnung, die Ende August in Kraft trete, sagte Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "Es besteht kein unmittelbarer Handlungsbedarf." Hoff hatte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) vertreten, der im Urlaub ist.

Thüringen sei in seiner Haltung bestätigt, dass es in einigen Punkten unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern geben könne - abhängig vom Infektionsgeschehen und bei Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften, sagte Hoff.

Bund und Länder einigten sich bei der Videokonferenz nicht auf bundesweit einheitliche Obergrenzen für Teilnehmerzahlen bei Feierlichkeiten im Familien- und Freundeskreis. "Die sehr unterschiedlichen Infektionszahlen werden weiter berücksichtigt", sagte Hoff. Dafür hätten die mitteldeutschen Länder, aber nicht nur sie, plädiert.

Damit gelten bei Familienfeiern im Freien und in geschlossenen Räumen in Thüringen wie geplant ab Ende August neue Regeln zur Teilnehmerzahl. Mussten Familienfeiern bislang erst ab einer Teilnehmerzahl von 30 in geschlossenen Räumen beim jeweiligen Gesundheitsamt gemeldet werden, wird die Grenze künftig bei 50 Teilnehmern liegen. Im Freien sind Familienfeiern nach der Verordnung künftig erst ab 100 Teilnehmern bei den Behörden anzuzeigen. Bisher galt die Grenze von 75 Teilnehmern.