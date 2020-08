Erfurt

Holter gibt für dieses Schuljahr keine Unterrichtsgarantie

28.08.2020, 13:59 Uhr | dpa

Helmut Holter (Linke), Bildungsminister in Thüringen, läuft zu Beginn der Regierungspressekonferenz an einem Monitor vorbei. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Kurz vor dem Schulstart nach den Sommerferien hat Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) bekannt, dass nicht jede Schulstunde garantiert werden könne. Es gebe die Frage, ob an jeder Schule jede Stunde gegeben werden könne, sagte Holter am Freitag in Erfurt. "Das kann ich so nicht garantieren, weil wir nach wie vor den Lehrerinnen- und Lehrermangel haben", betonte der Minister. Die Schulämter arbeiteten mit Abordnungen, um den Bedarf zu decken.

Nach Angaben des Bildungsministeriums wurden seit Januar dieses Jahres 817 Lehrer neu eingestellt. Dabei geht das Ministerium davon aus, dass im Laufe des gesamten Jahres zwischen 900 und 1000 Lehrer planmäßig in den Ruhestand gehen. Die Thüringer Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) wies darauf hin, dass verbeamtete Lehrer immer zum Schulhalbjahr oder zum Schuljahresende in den Ruhestand wechseln. Daher sei in diesem Jahr das Gros der Altersabgänge schon weg und bis zum Jahresende nur noch wenige weitere Abgänge zu erwarten.

Von den 817 neu eingestellten Lehrern in diesem Jahr waren 129 Seiteneinsteiger. Damit hat sich ihre Zahl im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Seiteneinsteiger sind Lehrer, die nicht klassisch ein Lehramtsstudium und anschließend das zweite Staatsexamen gemacht, sondern ein anderes Universitätsstudium abgeschlossen haben. Ihr Anteil an den Neueinstellungen betrug in diesem Jahr 15,8 Prozent. Im Jahr zuvor wurden nur 54 Seiteneinsteiger eingestellt. (Anteil: 6,3 Prozent).