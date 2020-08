Erfurt

Ramelow lobt Arbeit vom Kipping und Riexinger

29.08.2020, 13:26 Uhr | dpa

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat in einem Tweet die scheidenden Bundesvorsitzenden der Linke, Katja Kipping und Bernd Riexinger, gewürdigt. "Ich möchte mich für Eure Arbeit und Euer engagiertes Wirken für unsere Partei herzlichst bedanken!", schrieb der Regierungschef am Samstag bei Twitter. "Ihr macht den Weg frei und der Parteitag in Erfurt wird Euren Staffelstab weitergeben", so Ramelow weiter.

Zuvor hatten Kipping und Riexinger ihren Rückzug als Vorsitzende der Linke ankündigt. Nach acht Jahren an der Spitze der Partei wollen beide im Oktober beim Parteitag nicht mehr für den Posten kandidieren. Als mögliche Kandidatinnen für den Parteivorsitz sind die hessische Fraktionsvorsitzende Janine Wissler und die thüringische Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow im Gespräch.