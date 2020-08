Erfurt

Zuletzt 19 Neuinfektionen mit Coronavirus registriert

29.08.2020, 15:26 Uhr | dpa

Kurz vor Beginn des neuen Schuljahres hat die Zahl bekannter Corona-Fälle in Thüringen etwas stärker angezogen. Insgesamt waren zuletzt 3610 Infektionen in Thüringen nachgewiesen, wie aus Zahlen der Staatskanzlei von Samstag hervorgeht. Das seien 19 Fälle mehr gewesen als am Tag zuvor. Schätzungen zufolge gelten allerdings 3330 Betroffene als genesen. Die Zahl der Todesfälle blieb bei 186.

Aktuell verläuft die Infektionsentwicklung in Thüringen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) zufolge weniger kritisch als in bevölkerungsreichen Bundesländern wie Bayern oder Nordrhein-Westfalen. RKI-Angaben vom frühen Samstagmorgen nach haben die Gesundheitsämter in Deutschland insgesamt innerhalb eines Tages 1479 neue Corona-Infektionen gemeldet. Am Tag zuvor waren es 1571 gewesen.