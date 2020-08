Erfurt

Kirche gegen mehr verkaufsoffene Sonntage

30.08.2020, 14:03 Uhr | dpa

Ein Schild weist an einem Kaufhaus auf die Öffnung am Sonntag hin. Foto: Gero Breloer/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Als zusätzliche Belastung für Mitarbeiter im Einzelhandel hat die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) Forderungen nach mehr verkaufsoffenen Sonntagen kritisiert. Lockerungen seien nur anlassbezogen bei besonderem öffentlichen, nicht aber aus einem wirtschaftlichen Interesse möglich, argumentierte die EKM in einer Mitteilung von Sonntag. Ansonsten gelte der in der Verfassung festgelegte Sonntagsschutz.

Die Diskussion darüber, gesetzliche Einschränkungen für verkaufsoffene Sonntage zu lockern, flammte in Thüringen zuletzt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wieder auf. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Landtag, Mario Voigt, hatte am Sonntag erneut gefordert, Regeln für die Genehmigung verkaufsoffener Sonntage angesichts der Krise zumindest vorübergehend flexibler zu gestalten.