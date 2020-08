Erfurt

Hälfte der Corona-Testkapazitäten in Thüringen ungenutzt

30.08.2020, 14:03 Uhr | dpa

In Thüringen wird nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums derzeit nur etwa die Hälfte der für die Corona-Diagnostik verfügbaren Laborkapazitäten genutzt. In der vorletzten Augustwoche habe die Auslastung der Labore bei PCR-Tests (Abstriche) bei bis zu 60 Prozent gelegen, teilte eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage mit. Das entsprach etwa 20 000 wöchentlichen Tests. Möglich sind 40 000 Tests pro Woche. In Thüringen sind 15 Labore für die SARS-CoV2-Diagnostik zugelassen.

Zuletzt war die Zahl der in den Laboren ausgewerteten Tests gestiegen. Im Juli wurden laut Ministerium noch 17 000 bis 17 7000 Abstriche pro Woche untersucht. Dennoch geht es davon aus, dass die Testkapazitäten in Thüringen ausreichen und keine Engpässe bestehen.

Die Gesamtzahl der in Thüringen vorgenommenen Coronatests ist dem Ministerium nicht bekannt, wie aus einer Antwort auf eine Landtagsanfrage des SPD-Abgeordneten Thomas Hartung hervorgeht. Bis zur bundesweiten Einführung des bundesweiten elektronischen Melde- und Informationssystems für den Infektionsschutz würden nur positive Tests erfasst, nicht aber negative. So ist auch unklar, wie häufig das Pflegepersonal in Krankenhäusern und Altenheimen von der Möglichkeit freiwilliger Tests Gebrauch macht. Auch für das Personal an Schulen und Kindergarten gibt es diese Testmöglichkeit.

Hartung forderte das Ministerium auf, Tests statistisch zu erfassen, um die Entwicklung der Pandemie nachvollziehen zu können.