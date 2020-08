Erfurt

Ramelow will Karneval und Weihnachtsmärkte erlauben

31.08.2020, 14:10 Uhr | dpa

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) will trotz der Corona-Pandemie Karneval erlauben. "Wir klären das Wie und nicht das Ob", sagte Ramelow am Montag in Erfurt nach einem Treffen mit dem Thüringer Vorsitzenden des Landesverbandes der Karnevalsvereine. Der Verband habe bereits drei Konzepte erarbeitet und vorgelegt, über die man nun sprechen wolle, sagte Ramelow. "Ich kann mir Karneval vorstellen und ich kann mir Weihnachtsmärkte vorstellen, weil ich mir das Leben vorstellen möchte", machte Ramelow klar. Das Virus sei gefährlich, daher müsse man vermeiden, was ein leichtfertiges Weitergeben verursachen könne.

Die Gespräche zu den Weihnachtsmärkten seien bereits in einer Schlussphase, er rechne in den nächsten Tagen mit einer Empfehlung, wie Weihnachtsmärkte in Thüringen möglich werden könnten.

Der Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen machte zu Jahresbeginn Schlagzeilen, weil sich dort viele Menschen offenbar während einer Karnevalsfeier mit dem Virus ansteckten. Ramelow sagte, dass analysiert wurde, was damals in der Gemeinde Gangelt schief lief - etwa dass der Raum, wo gefeiert wurde, zu klein war. "Wir sollten uns gestatten, dass genug Luft im Raum ist und dass die Abstandsregeln auch unter Karnevalsbedingungen eingehalten werden müssen", sagte Ramelow.