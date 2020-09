Erfurt

Ramelow warnt CDU vor Verzögerungen beim Haushalt

03.09.2020, 05:56 Uhr | dpa

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat davor gewarnt, die Haushaltsverhandlungen in die Länge zu ziehen. "Ich erwarte, dass sich die CDU vertragstreu zum Stabilitätsvertrag verhält. Dort ist eindeutig geregelt, dass wir in diesem Jahr einen Haushalt beschließen wollen", sagte Ramelow der Deutschen Presse-Agentur. Die CDU-Fraktion hatte in einem am Mittwoch beschlossenen Papier klargestellt, dass es zu einer Schlussberatung eines Haushaltsentwurfes im Landtag erst kommen werde, wenn die Christdemokraten dem Haushaltsentwurf auch zustimmen könnten.

Seien längere Verhandlungen erforderlich, gewährleiste die vorläufige Haushaltsführung, dass der Freistaat handlungsfähig bleibe. Ramelow sagte, solche Andeutungen seien "kreuzgefährlich für die Stabilität unseres Landes". Institutionen, die auf Zuwendungen des Landes angewiesen sind, müssten im Januar ihre finanziellen Planungen machen. Vor allem Freiberufler und Soloselbstständige könne es treffen, wenn es keinen Haushalt gebe.

"Deswegen bin ich eher bereit, mit der CDU inhaltlich über alle Positionen zu reden, aber nicht in der Gefahr, dass die haushaltslose Zeit genutzt wird, um damit die Landtagswahl in Richtung Bundestagswahl zu verschieben", sagte Ramelow. Er sei sehr verhandlungsbereit, aber die CDU müsse auch verlässlich sein.

Ramelow führt seit dem 4. März eine Minderheitsregierung aus Linke, SPD und Grünen an. Über ein Stabilitätsmechanismus mit der CDU werden im Landtag Mehrheiten für wichtige Projekte abgesichert. Die Vereinbarung gilt aber nur bis zur Verabschiedung eines Haushaltes für 2021. Anschließend, so wurde es verabredet, wollen die vier die Auflösung des Landtages beschließen und so den Weg für Neuwahlen im April frei machen.