Erfurt

Einbruch bei Schweineschlachtungen und Fleischerzeugung

03.09.2020, 12:14 Uhr | dpa

Im Bratwurstland Thüringen werden weniger Schweine geschlachtet. Die Fleischerzeugung brach daher im ersten Halbjahr 2020 stark ein, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Erfurt mitteilte. Von Januar bis Juni wurden 28 628 Tonnen Fleisch erzeugt und damit 24 684 beziehungsweise 46,3 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. So werden im Schlachthof Altenburg seit diesem Jahr keine Schweine mehr, sondern nur noch Rinder geschlachtet.

Mit 152 524 in Thüringen geschlachteten Schweinen sank deren Zahl im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um weit mehr als die Hälfte. Insgesamt wurden in der ersten Jahreshälfte den Angaben zufolge 199 833 Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen und Pferde geschlachtet. Das ist ein Rückgang von 57 Prozent.