Erfurt

Linke-Fraktion will 900 unbefristete Lehrer-Stellen

03.09.2020, 15:36 Uhr | dpa

Die Thüringer Linke-Fraktion stellt sich hinter die Forderung von Bildungsminister Helmut Holter (Linke), 900 Lehrerstellen für eine Vertretungsreserve an den Schulen zu entfristen. Es gehe darum, nicht nur über eine Unterrichtsgarantie zu reden, sondern sie auch zu ermöglichen, sagte Linke-Fraktionschefin Hennig-Wellsow am Donnerstag in Erfurt. In Thüringen fällt seit Jahren wegen eines akuten Lehrermangels Unterricht aus. Teils wurden Noten auch auf Abschlusszeugnissen nicht vergeben, weil nicht genügend unterrichtet wurde.

Um die hohe Zahl an langzeiterkrankten Lehrern auszugleichen, hatte Bildungsminister Holter gefordert, 900 unbefristete Stellen als Vertretungsreserve zu schaffen. Allerdings kam der Linke-Politiker damit im Kabinett nicht durch. Die 900 Stellen finden sich nicht im aktuellen Haushaltsentwurf von Rot-Rot-Grün wieder.

Der aktuelle Haushaltsentwurf von Rot-Rot-Grün soll am Freitag im Parlament beraten werden. Es gilt als sicher, dass es noch Änderungen geben wird - schon, weil mindestens vier CDU-Abgeordnete dem Entwurf am Ende zustimmen müssen. Die Verhandlungen mit den Christdemokraten laufen derzeit noch. Den ersten Entwurf hatte die CDU-Fraktion scharf kritisiert.

Sollten die Steuereinnahmen künftig doch stärker sprudeln als bisher angenommen, würde Hennig-Wellsow trotzdem an einer Neuverschuldung in Höhe von rund 1,8 Milliarden Euro festhalten wollen. "Falls wir 200 Millionen mehr einnehmen, würde ich nicht dazu tendieren zu sagen: Okay, wir nehmen 200 Millionen weniger an Krediten auf, sondern wir nutzen das Geld, um politisch zu gestalten und tatsächlich auch Corona-Folgen damit abzufedern", sagte die Linke-Politikerin.

Bisher rechnet die Landesregierung wegen der Corona-Pandemie mit ungefähr einer Milliarde Euro weniger Steuereinnahmen. Um das zu kompensieren und die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Krise zu mildern will sie Schulden in Höhe von rund 1,8 Milliarden Euro aufnehmen.

Allerdings kommt im September eine neue Steuerschätzung. Zuletzt hatte das Bundeswirtschaftsministerium in einer Zwischen-Prognose seine Konjunkturerwartungen für dieses Jahr leicht angehoben. Ende April war noch mit einem Einbruch des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Deutschland von 6,3 Prozent gerechnet worden - nun wird ein Minus von 5,8 Prozent erwartet.