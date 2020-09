Erfurt

Verband: Lage in Elektroindustrie bleibt unsicher

03.09.2020, 16:39 Uhr | dpa

Ein Mitarbeiter eines metallverarbeitenden Betriebes schweißt eine Naht an einem Werkstück. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die Thüringer Metall- und Elektroindustrie leidet unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die wirtschaftliche Lage bleibe weit von der Normalität entfernt, sagte der Vorstandsvorsitzende des Verbandes der Metall- und Elektro-Industrie in Thüringen, Thomas Kaeser, am Donnerstag einer Mitteilung zur virtuellen Mitgliederversammlung zufolge.

Von Januar bis Mai seien die Umsätze in der Branche im Freistaat im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18,2 Prozent gesunken. Die Ausfuhren gingen in diesem Zeitraum um 14,8 Prozent zurück. Produktion und Nachfrage sanken während der Pandemie rapide, Lieferketten wurden unterbrochen. Um die Beschäftigten in den Firmen zu halten, sei Kurzarbeit weiterhin das Mittel der Wahl. Für viele Firmen sei derzeit nicht absehbar, wann der Stand vor Corona wieder erreicht werde.

Die Metall- und Elektroindustrie zählt in Thüringen nach Verbandsangaben rund 1000 Firmen mit etwa 100 000 Beschäftigten. Dem Verband gehören 56 Unternehmen mit 18 400 Arbeitnehmern an.