Erfurt

Hennig-Wellsow offen für Rot-Rot-Grün: Unter Bedingungen

06.09.2020, 17:42 Uhr | dpa

Die Kandidatin für den Bundesvorsitz der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, hat eine mögliche rot-rot-grüne Koalition auf Bundesebene an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. "Ich bin der festen Überzeugung, dass eine Linke in Bewegung und eine Linke in Regierung zusammengehören", sagte Hennig-Wellsow dem "Spiegel". Über ein kooperatives europäisches Sicherheitssystem, auch mit Russland, könne man mit SPD und Grünen sprechen, sagte die thüringische Landespartei- und Fraktionschefin, die am Freitag ihre Kandidatur für den Bundesvorsitz bekannt gegeben hatte.

Auch UN-Blauhelmeinsätzen ohne Kampfauftrag würde sich ihre Partei nicht grundsätzlich verweigern. "Aber Rüstungsexporte lehnen wir ab und Kampfeinsätzen der Bundeswehr werden wir nicht zustimmen." Es gehe dabei um den "Markenkern" der Linken. Die Bundestagsfraktion hatte vor wenigen Tagen in einem Positionspapier die Forderung nach einem Ende aller Auslandseinsätze der Bundeswehr bekräftigt. Diese Forderung gilt als ein Knackpunkt für eine mögliche rot-rot-grüne Koalition auf Bundesebene.

Auf die Frage, ob Finanzminister Olaf Scholz (SPD) im Falle von Rot-Rot-Grün der richtige Kanzler wäre, antwortete Hennig-Wellsow: "Das weiß man jetzt nicht." Sie möge Scholz' norddeutsche Art, fügte sie hinzu. "Aber politisch hat er natürlich einiges gemacht, was ich nicht unterstütze. Andererseits hat er in der Corona-Krise den Weg freigemacht für die hohen Kreditaufnahmen."

Die bisherige Doppelspitze der Linken, Katja Kipping und Bernd Riexinger, hat angekündigt, nicht wieder für den Parteivorsitz anzutreten. Am Freitag gab dann zunächst die hessische Fraktionsvorsitzende Janine Wissler bekannt, kandidieren zu wollen. Wenige Stunden später kündigte auch Hennig-Wellsow ihre Kandidatur an und machte dabei klar, dass sie zusammen mit Wissler eine weibliche Doppelspitze bilden wolle.