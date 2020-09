Erfurt

Mehr Arbeitslose in der Krise: Werner rechnet mit Erholung

08.09.2020, 15:19 Uhr | dpa

Die Corona-Krise macht sich auf dem Thüringer Arbeitsmarkt weiterhin massiv bemerkbar. "Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit um 20 Prozent gestiegen", sagte Thüringens Arbeitsministerin Heike Werner (Linke) am Dienstag in Erfurt. Bei den Männern sei der Anstieg deutlich stärker als bei den Frauen. "Es ist nicht mehr so, dass wir unbeschwert auf den Arbeitsmarkt schauen können", sagte Werner.

Während der Corona-Pandemie seien zwischen März und August deutlich weniger Menschen in Jobs vermittelt worden, etliche verloren ihre Arbeit oder konnten Qualifizierungsmaßnahmen nicht antreten. Werner sprach in diesem Zusammenhang von einem Corona-Effekt, betroffen seien etwa 14 000 Menschen in Thüringen.

Auch im Vergleich zum Juli lag die Arbeitslosenzahl im August mit 71 360 Betroffenen um mehr als 1000 höher. Die Arbeitslosenquote lag im August bei 6,4 Prozent - und damit laut Werner deutlich unterhalb des Durchschnitts der ostdeutschen Länder. Die Quote entspreche dem Bundesdurchschnitt.

Für den erneuten Anstieg der Arbeitslosigkeit im August gegenüber dem Juli führte Werner vor allem saisonale Gründe an. Viele Menschen, die eine Ausbildung abgeschlossen haben, hätten es derzeit schwer, den Übergang in den Job zu schaffen. "Wir sehen, dass das Einstellungsverhalten der Unternehmen momentan etwas zurückhaltend ist", sagte Werner. Rechne man die saisonalen Effekte heraus, sehe man bei der Arbeitslosigkeit eine Seitwärtsbewegung. Sie hoffe, dass sich der Arbeitsmarkt bereits im viertel Quartal des laufenden Jahres erholen kann.

Werner wies darauf hin, dass sich die Corona-Krise auch auf den Ausbildungsmarkt in Thüringen auswirke. "Der Abschluss neuer Ausbildungsverträge erfolgt in diesem Jahr merklich deutlich zögerlicher als im Vorjahr", sagte Werner und rechnete vor, dass im August vergangenen Jahres bereits 5330 Bewerberinnen und Bewerber eine Ausbildung in der Tasche hatten, sind es in diesem Jahr erst 4240. Dies seien 20 Prozent weniger.

"Wir gehen davon aus, dass es vor allem zeitliche Verzögerungen sind", sagte Werner. Man rechne damit, dass der Ausbildungsmarkt im Vergleich zu den Vorjahren etwa einen Monat hinterherhinke. Als einen Grund dafür nannte sie, dass Maßnahmen zur Berufsorientierung teils nicht gegriffen hätten. Weiterhin, betonte die Ministerin, gebe es genügend Ausbildungsstellen. Im August standen 8580 Bewerbern 11 667 Ausbildungsplätze gegenüber.