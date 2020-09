Erfurt

Naturschutzpreis für Bienen-, Wald- und Baumfreunde

08.09.2020, 18:36 Uhr | dpa

Die Sonne scheint durch das Herbstlaub in einem Biosphärenreservat. Foto: arifoto UG/ZB/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Für ihr Engagement für die Umwelt sind drei Gewinner mit dem diesjährigen Thüringer Naturschutzpreis ausgezeichnet worden. Eine Jury wählte die Preisträger unter 31 Bewerbungen aus, teilte die verantwortliche Stiftung Naturschutz Thüringen am Dienstag mit. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert und wird seit 2008 alle zwei Jahre vergeben.

Den mit 5000 Euro verbundenen ersten Platz belegte der Kirchenbauverein Wülfingerode mit seinem Projekt "Bienenkirche", bei dem etwa Bienenstöcke auf Kirchengelände aufgestellt werden. Der zweite Preis ging an das Gymnasium "Fridericianum Rudolstadt", das mit einem Forstamt zusammenarbeitet und Schülern bei Waldcamps die Natur näher bringt. Auf den dritten Platz schaffte es eine Frau aus Jena, die sich unter anderem seit Jahren um Bäume in einer Wohnanlage kümmert.

"Wir haben hier in Thüringen viele Initiativen und Einzelpersonen, die in Sachen Naturschutz nicht auf andere warten, sondern von sich aus zupacken", lobte die Schirmherrin des Preises, Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne), anlässlich der Preisvergabe in Erfurt.