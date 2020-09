Erfurt

Löhne in Thüringen 2019 überdurchschnittlich gestiegen

10.09.2020, 16:26 Uhr | dpa

Die Löhne der Thüringer sind im vergangenen Jahr stärker gestiegen als im Bundesschnitt. Im Vergleich zu 2018 lag das Plus bei 3,7 Prozent, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte. Bundesweit betrug der Zuwachs nominal 2,6 Prozent. Von der guten Verdienstentwicklung profitierten jedoch nicht alle Thüringer Beschäftigten gleichermaßen. Während etwa im Baugewerbe der Zuwachs bei 5,2 Prozent lag, waren es in der Energieversorgung nur 0,4 Prozent.