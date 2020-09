Erfurt

Selle will trotz Mohrings Bundestagspläne Kandidat werden

10.09.2020, 18:52 Uhr | dpa

Nach der Ankündigung des früheren CDU-Landespartei- und Fraktionschef Mike Mohring, für den Bundestag kandidieren zu wollen, will der Bundestagsabgeordnete Johannes Selle um seine Kandidatur kämpfen. "Ich habe meine Zeit in der Politik als Berufung betrachtet. Deshalb werde ich die Wahlkreisvertreterversammlung um ihr Vertrauen bitten", erklärte Selle in einer Mitteilung am Donnerstag.

Die CDU-Kreisverbände Weimarer Land, Jena und Sömmerda sollen einen gemeinsamen CDU-Kandidaten für die Bundestagswahl aufstellen. Mohrings Heimat-Kreisverband Weimarer Land hat ihm bereits per Beschluss das Vertrauen ausgesprochen. Entschieden wird aber bei einer Wahlkreisvertreterversammlung der drei Verbände. "Dort kann jeder aufstehen und kandidieren", sagte Selle.

Der 64-Jährige zeigte sich verärgert über Mohrings Pläne. "Das hat mich vollkommen überrascht", erklärte Selle. Er habe davon erst am Freitag erfahren und am Samstag mit Mohring telefoniert. "Aber am Montag zur Kreisvorstandssitzung war der Beschluss schon gedruckt", erklärte Selle.

Mohring hatte sich nach dem Debakel um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, bei dem der FDP-Politiker Thomas Kemmerich überraschend mit Stimmen von AfD, CDU und FDP zum Regierungschef gewählt wurde, nach langem Zögern von seinen Thüringer Spitzenämtern zurückgezogen. Nun strebt er eine Karriere als Bundestagsabgeordneter in Berlin an.