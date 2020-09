Erfurt

Weniger Menschen arbeiten in der Baubranche

14.09.2020, 14:10 Uhr | dpa

Im ersten Halbjahr haben in der Baubranche in Thüringen weniger Menschen gearbeitet als im gleichen Zeitraum 2019. Die Zahl der Arbeitsplätze in der Thüringer Bauwirtschaft sank bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr leicht um 1,0 Prozent auf rund 14 000, wie das Statistische Landesamt am Montag in Erfurt mitteilte. Deutschlandweit hingegen stieg die Zahl der Baubeschäftigten um 3,9 Prozent. In den ostdeutschen Ländern lag die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter 1,6 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Die Thüringer Bauwirtschaft hinkt trotz Umsatzplus im ersten Halbjahr 2020 der bundesweiten Entwicklung hinterher. Von Januar bis Juni stiegen die Erlöse des Bauhauptgewerbes im Freistaat im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,1 Prozent auf mehr als eine Milliarde Euro.

Auch die Entgelte stiegen im Freistaat weniger stark als im Rest von Deutschland. Während Thüringer Baubeschäftigte in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 3,4 Prozent mehr in der Tasche hatten als im Vorjahreszeitraum, stiegen die Entgelte in Ostdeutschland und bundesweit um 5,1 Prozent.