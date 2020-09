Erfurt

Hirte lässt CDU-Spitzenkandidatur für Landtagswahl offen

15.09.2020, 10:52 Uhr | dpa

Der designierte CDU-Landesvorsitzende Christian Hirte lässt eine Spitzenkandidatur für die im nächsten Jahr anstehende Landtagswahl offen. Der neue Landesvorstand werde sich zeitnah auf einen Kandidaten verständigen, sagte der 44-Jährige am Dienstag in Erfurt. Dann solle ein Landesparteitag den Spitzenkandidaten offiziell nominieren. In Thüringen soll nach einer Vereinbarung der rot-rot-grünen Minderheitskoalition und der CDU am 25. April ein neuer Landtag gewählt werden. Hirte ist derzeit Bundestagsabgeordneter.

Zuvor steht an diesem Samstag ein CDU-Parteitag mit der Neuwahl des Landesvorstands an, auf dem sich Hirte als Landesvorsitzender bewirbt. Der bisherige Landeschef Mike Mohring hatte sich nach parteiinternen Querelen infolge der Wahl des Kurzzeit-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) mit Stimmen von CDU und AfD zurückgezogen.